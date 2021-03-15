▲ 【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房 生產電動車電池

被瑞銀譽為可與Tesla（美：TSLA）一併高下的德國車廠Volkswagen，集團計劃加快電動車電池生產，行政總裁Thomas Schmall表示，Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房，生產電動車電池，以保證電動車的電池供應。

Volkswagen預期，廠房投產後，每年料可製造240萬吉瓦時（GWH）電池，首兩家廠房將位於瑞典及德國。

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Schmall稱，集團正在專注研發新的電池，預期2023年面世，屆時集團80%電動車都會使用有關電池，有信心未來電池系統成本，將大幅降至每千瓦時（kWh）100歐元以下。

充電裝置方面，Volkswagen計劃於2025年或之前，在歐洲經營1.8萬個快速充電點。

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編輯：陳韻妍