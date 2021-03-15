  • 22°C
香港時間 : 2021316日 (二) 00:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房　生產電動車電池

股市 23:37 2021/03/15

分享：

【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房　生產電動車電池

被瑞銀譽為可與Tesla（美：TSLA）一併高下的德國車廠Volkswagen，集團計劃加快電動車電池生產，行政總裁Thomas Schmall表示，Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房，生產電動車電池，以保證電動車的電池供應。

Volkswagen預期，廠房投產後，每年料可製造240萬吉瓦時（GWH）電池，首兩家廠房將位於瑞典及德國。

瑞銀看好Volkswagen可趕上Tesla，詳見【下一頁】

Schmall稱，集團正在專注研發新的電池，預期2023年面世，屆時集團80%電動車都會使用有關電池，有信心未來電池系統成本，將大幅降至每千瓦時（kWh）100歐元以下。

充電裝置方面，Volkswagen計劃於2025年或之前，在歐洲經營1.8萬個快速充電點。

相關文章：【電動車】小鵬汽車獲大和唱好　目標價上調至34美元、評級升至「買入」

相關文章：【TSLA】Tesla馬斯克將CEO職銜改稱「特斯拉科技之王」　CFO改為「貨幣大師」

相關文章：【Bitcoin】比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

 

編輯：陳韻妍

美股 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 歐洲 德國 電動車

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR軟　夜期升1點（不斷更新）

下一篇文章

【業績│生科股】諾輝健康去年收入增2成 夥阿斯利康推廣「常衛清」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近427億元、超額認購29倍
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近427億元、超額認購29倍
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR軟　夜期升1點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR軟　夜期升1點（不斷更新）