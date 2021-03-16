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耀才許繹彬：與納斯達克達成數據合作　料有助美股用戶比例提升至四成

股市 09:00 2021/03/16

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耀才證券行政總裁許繹彬表示，耀才與納斯達克達成數據合作，該行美股交易用戶可以免費獲取納斯達克的實時報價數據服務。

耀才證券 （01428） 早前獲美國納斯達克交易所邀請，其品牌在紐約時代廣場的納斯達克大屏幕展現。行政總裁許繹彬表示，去年在疫情背景下，環球主要央行放水令資金湧入股市，尤其美股升勢凌厲，科技股躍升為投資者的寵兒。耀才也因應客戶興起炒美股熱潮，與納斯達克達成數據合作，為客戶提供美股實時報價服務。

耀才證券品牌在紐約時代廣場納斯達克大屏幕展現。

他表示， 觀察到疫情封鎖期間，在家辦公、娛樂成為主要趨勢，美股交易量在過去一年有飆升趨勢。參與美股的投資者趨向年輕化，主要集中在25歲至50歲的年齡階段，這些投資者大多具備一定的投資知識，也更容易接受移動平台進行交易。

另外，他又說，美股入場門檻比港股低，可以一股為單位買入；美股不會像港股一樣，受諸多外圍因素影響，投資者相對容易把握趨勢。

許繹彬指，因應客戶交易美股需求劇增，耀才與納斯達克達成數據合作，美股交易用戶可以免費獲取納斯達克的實時報價數據服務。目前耀才總用戶約40萬，美股用戶佔比至多達15%，有信心透過此次合作，美股用戶比例將提升至四成。

納斯達克全球資訊服務亞太區董事總經理與負責人Tomas Franczyk。

納斯達克全球資訊服務亞太區董事總經理與負責人Tomas Franczyk表示，納斯達克為耀才提供實時數據服務，其中包括Nasdaq Basic，可連接至美國股票市場的權限，而其範圍不僅限於在納斯達克上市的股票，更包括所有在美國股票市場上市的股票。

他表示，隨著散戶逐漸成為市場重要參與者，投資教育是關鍵。未來視乎投資者需求，加深雙方的數據合作或共同展開投資教育講座等活動，與耀才共同推動投資者教育。

相關文章：【股票印花稅】耀才證券﹕政府上調股票印花稅僅為「打工心態」　未有根本性解決香港經濟難題

【遊戲驛站GME】交易平台Robinhood傳選擇在納斯達克上市

 

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編輯：陳華

 

港股 股票 美股 納斯達克綜合指數 耀才證券金融（01428）

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