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【業績│生科股】諾輝健康去年收入增2成 夥阿斯利康推廣「常衛清」

新經濟追蹤 22:41 2021/03/15

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諾輝健康去年收入增長21%。

主營癌症篩查的諾輝健康 （06606） 公佈去年業績，收入增長21%至7060萬元（人民幣，下同），毛利率按年下降6.1個百分點至52.8%，年內虧損由2019年的1.06億元擴大至7.89億元，主要由於錄得約5.79億元的優先股公允價值虧損。

諾輝健康目前已有兩款結直腸癌篩查產品上市，其中針對高危人群的「常衛清」去年收入為3760萬元，較2019年下滑，主要因疫情爆發影響。集團表示，「常衛清」的出貨量於去年第三季、第四季迅速恢復，分別錄得6.14萬、16.21萬單位，按年增長17.6%、60.7%。截至去年底，「常衛清」的毛利率為66.9%，按年跌2.4個百分點，主要由於平均售價相對更低的網上渠道產生較高收入貢獻。

針對大眾人群的「噗噗管」去年收入增長1.1倍至3183.8萬元，主要得益於新增政府採購項目和體檢中心推廣，從而帶動集團整體收入增加。

另外，諾輝健康與阿斯利康（AstraZeneca）中國簽訂合作推廣協議，雙方將共同在中國大陸的公立醫院及藥店和互聯網醫院推廣常衛清。

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編輯：陳健婷

 

 

港股 業績公布 諾輝健康—B（06606）

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