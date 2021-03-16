【業績│生科股】諾輝健康升逾7%　去年收入增2成夥阿斯利康推廣「常衛清」（第三版）

▲ 諾輝健康去年收入增長21%。

主營癌症篩查的諾輝健康 （06606） 公佈去年業績，收入增長21%至7060萬元（人民幣，下同），毛利率按年下降6.1個百分點至52.8%，年內虧損由2019年的1.06億元擴大至7.89億元，主要由於錄得約5.79億元的優先股公允價值虧損。惟受惠與阿斯利康合作，諾輝健康股價不跌反升，現升7.6%。

諾輝健康目前已有兩款結直腸癌篩查產品上市，其中針對高危人群的「常衛清」去年收入為3760萬元，較2019年下滑，主要因疫情爆發影響。集團表示，「常衛清」的出貨量於去年第三季、第四季迅速恢復，分別錄得6.14萬、16.21萬單位，按年增長17.6%、60.7%。截至去年底，「常衛清」的毛利率為66.9%，按年跌2.4個百分點，主要由於平均售價相對更低的網上渠道產生較高收入貢獻。

針對大眾人群的「噗噗管」去年收入增長1.1倍至3183.8萬元，主要得益於新增政府採購項目和體檢中心推廣，從而帶動集團整體收入增加。

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諾輝健康﹕5年內看不到競爭對手

「常衛清」去年毛利率下跌，首席財務管高煜表示，集團未有計劃把產品降價。他指，研發類似產品需花費大量時間進行大規模臨床注冊試驗，預料未來5年內不會遇到競爭對手。他亦強調，集團一直嘗試減低產品的生產成本，去年「常衛清」和「噗噗管」生產成本均有所下降，其銷售單價比2019年亦「有進步」，預料在成本控制下，今年毛利率將趨向穩定。

市場策略方面，諾輝健康去年跟逾40間學術研究機構合作，合作範圍涵蓋316間醫院及診所。執行董事兼首席執行官朱葉青指，集團未來3至5年內，擬先集中於醫院等專業市場。他表示，諾輝健康擬先跟互聯網公司、保險公司和醫院等機構進行合作，提高大眾對產品的認識。5年後，集團發展重心才會放在直接銷售市場。

與阿斯利康中國進行戰略合作

另外，諾輝健康與阿斯利康（AstraZeneca）中國簽訂合作推廣協議，雙方將共同在中國大陸的公立醫院及藥店和互聯網醫院推廣常衛清。

朱葉青表示，阿斯利康是在中國市場份額最高的藥企，去年產品在中國的出貨量約佔三分之一，可見阿斯利康在中國投入巨大，諾輝健康跟阿斯利康合作，可利用阿斯利康的銷售平台，擴大產品市場。

（第二版新增﹕電話會議內容；第三版更新股價）

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編輯：陳健婷、賴奕羚