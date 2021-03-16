  • 27°C
香港時間 : 2021316日 (二) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港疫情】滙豐HSBC安排滙豐總行員工檢測　有初步確診員工周一上班

Hot Talk 11:13 2021/03/16

分享：

滙豐發言人表示，會按衞生防護中心的指引，為在滙豐總行大廈工作的員工進行檢測

香港周一（15日）新增30宗確診個案，當中一宗與滙豐HSBC有關。據衞生防護中心公布，一名初步確診的38歲男子，於中環滙豐銀行大廈27樓上班，最後上班日為3月12日。根據滙豐今日發出的內部通知顯示，該名職員周一（15日）較早時間曾經在辦公室上班，其他27樓工作的員工已經即時撤離，同時限制27樓的出入待深層清潔。

滙豐發言人表示，會按衞生防護中心的指引，為在滙豐總行大廈工作的員工進行檢測，而相關樓層及其他共用設施都會進行徹底消毒清潔。發言人指，滙豐一向十分重視員工和客戶的健康，並經常呼籲員工注重個人衞生。如有身體不適，應立即求診。

香港周一新增的30宗確診個案中，14宗屬輸入個案，其餘16宗屬本地個案，包括1宗源頭不明個案，15宗屬關連個案，當中13宗涉及Ursus Fitness群組。

相關文章：【香港疫情】滙豐總行員工初步確診、渣打有密切接觸者　多家銀行職員傳涉Ursus群組

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐「炒房」員不滿削花紅　CEO祈耀年據報親解畫安撫

 

編輯：陳韻妍

疫情 銀行 衞生防護中心 中環 香港 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄430億元、超額認購31倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄430億元、超額認購31倍
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？