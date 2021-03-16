【香港疫情】滙豐HSBC安排滙豐總行員工檢測　有初步確診員工周一上班

▲ 滙豐發言人表示，會按衞生防護中心的指引，為在滙豐總行大廈工作的員工進行檢測

香港周一（15日）新增30宗確診個案，當中一宗與滙豐HSBC有關。據衞生防護中心公布，一名初步確診的38歲男子，於中環滙豐銀行大廈27樓上班，最後上班日為3月12日。根據滙豐今日發出的內部通知顯示，該名職員周一（15日）較早時間曾經在辦公室上班，其他27樓工作的員工已經即時撤離，同時限制27樓的出入待深層清潔。

滙豐發言人表示，會按衞生防護中心的指引，為在滙豐總行大廈工作的員工進行檢測，而相關樓層及其他共用設施都會進行徹底消毒清潔。發言人指，滙豐一向十分重視員工和客戶的健康，並經常呼籲員工注重個人衞生。如有身體不適，應立即求診。

香港周一新增的30宗確診個案中，14宗屬輸入個案，其餘16宗屬本地個案，包括1宗源頭不明個案，15宗屬關連個案，當中13宗涉及Ursus Fitness群組。

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編輯：陳韻妍