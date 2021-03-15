【百度9888】百度本港上市前夕 傳旗下AI晶片部門完成融資 成功籌逾2億美元

外電消息報道，快將在港上市的內地科企百度（新上市編號：09888）人工智能（AI）晶片部門昆侖完成了新一輪融資，由中信產業基金牽頭，估值為20億美元。百度今次融資成功籌得2.3億美元。

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百度AI晶片獨立融資的消息此前便有傳出。今年２月，根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，百度正在籌集資金成立一個獨立的AI晶片企業，風險投資公司紀源資本（GGV）和IDG資本已經參與到談判當中。

百度在晶片領域已鑽研多年，布局包含用於通用AI處理器，智能電動汽車及雲計算的昆侖系列，以及用於語音交互的鴻鵠晶片。至於今次參與融資的昆侖，市傳有望被百度打造為一間獨立公司，從事AI晶片設計的商業化業務。

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全球出現晶片荒，驅使個別科企自行研發晶片或進軍晶片業。其中蘋果（美：AAPL）近日有傳最快於2023年推出自研晶片，內地車企長城汽車（02333），亦傳戰略投資內地汽車晶片商地平線。

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