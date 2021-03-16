【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）

▲ 中國傳要求阿里巴巴剝離媒體資產。

外媒引述消息人士報道，中國要求阿里巴巴 （09988） 剝離其媒體資產，談判在今年初已經開始，中國監管部門審視阿里巴巴持有的一長串媒體名單後，對阿里巴巴的媒體資產變得如此龐大而感到震驚。

阿里巴巴股價今日變動不大，惟明顯跑輸其他科技股，中午收報221.6元，升0.09%。恒生科技指數今早升2.76%或227點，暫報8,492點。

大摩：剝離媒體資產有助釋放資源 增加電商投入

阿里巴巴主營電商業務，但亦有對媒體機構進行投資，遍及紙媒、廣電、數位及社交媒體等，當中包括社交平台微博（美：WB）以及總部在香港的英文媒體《南華早報》。

摩根士丹利發報告指，阿里巴巴被要求剝離媒體資產的消息將影響短期投資氣氛，但整合數碼媒體及娛樂業務（DME）對集團的實際影響可能相當有限，尤其是阿里巴巴的媒體業務處於虧損，而且相比集團核心的商貿及雲業務，數碼媒體可能已經不是策略重點業務。

阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款 WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係【下一頁】

阿里巴巴對剝離媒體資產消息不予置評，但表示對媒體資產均為被動的財務投資者。知情人士表示，如此龐大的影響力被視為對中國及其龐大的宣傳能力的挑戰。

阿里巴巴持有微博30%股份，擁有15.8%的投票權，為微博第二大股東。另外阿里巴巴於2015年12月斥資約20億元，收購《南華早報》。此外，阿里巴巴據報也為內地媒體《36氪》、《第一財經》、《虎嗅網》、《商業評論》的股東，同時入股影視娛樂製造商光線傳媒（深：300251）、華誼兄弟（深：300027）、文化中國等，同時阿里巴巴全資擁有影音串流平台優酷。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【馬雲行踪】英媒：馬雲常乘私人噴射客機往北京 積極斡旋螞蟻集團未來

【螞蟻上市觸礁】胡曉明辭任螞蟻集團CEO 由董事長井賢棟兼任

編輯：陳健婷