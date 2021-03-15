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【阿里巴巴股價】中國傳要求阿里巴巴剝離媒體資產 因其影響力過於龐大

新經濟追蹤 21:39 2021/03/15

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中國傳要求阿里巴巴剝離媒體資產。

外媒引述消息人士報道，中國要求阿里巴巴 （09988） 剝離其媒體資產，談判在今年初已經開始，中國監管部門審視阿里巴巴持有的一長串媒體名單後，對阿里巴巴的媒體資產變得如此龐大而感到震驚。

阿里巴巴主營電商業務，但亦有對媒體機構進行投資，遍及紙媒、廣電、數位及社交媒體等，當中包括社交平台微博（美：WB）以及總部在香港的英文媒體《南華早報》。

阿里巴巴對剝離媒體資產消息不予置評，但表示對媒體資產均為被動的財務投資者。知情人士表示，如此龐大的影響力被視為對中國及其龐大的宣傳能力的挑戰。

阿里巴巴持有微博30%股份，擁有15.8%的投票權，為微博第二大股東。另外阿里巴巴於2015年12月斥資約20億元，收購《南華早報》。此外，阿里巴巴據報也為內地媒體《36氪》、《第一財經》、《虎嗅網》、《商業評論》的股東，同時入股影視娛樂製造商光線傳媒（深：300251）、華誼兄弟（深：300027）、文化中國等，同時阿里巴巴全資擁有影音串流平台優酷。

阿里巴巴今日收報221.4元，跌2%，成交75.6億元。

阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係【下一頁】

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編輯：陳健婷

 

港股 媒體 南華早報 阿里巴巴－SW（09988） 微博（美：WB）

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