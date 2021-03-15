▲ 【美國債息】摩通：何時沽出周期股？ 要留意三大指標

美國十年期債息於1.62厘徘徊，美債息高企下，市場關注本周二及周三的聯儲局會議，如何解讀現時債息上升的趨勢。摩根大通認為，美債息升勢未遏，仍有進一步上升空間，故現時仍未是沽出周期股，買入醫療保健股及科技股的時刻。

摩通分析師Mislav Matejka指，傳統周期股估值經過去年上漲後，已升高不了，估值已不算便宜，但要沽出周期股，則要留意三大指標，分別是PMI見頂、盈利相對疲弱及債息不再上揚。

高盛認為，只要債息升勢緩，2厘也不怕【下一頁】

「只要債息仍在上升，周期股便不應沽售。」

不過，摩通稱，現時三大指標仍未出現，周期股的盈利上升動力料會持續多幾季。至於PMI，該行稱中國PMI可能已見頂，美國PMI已接近見頂，歐洲PMI則料於夏季見頂。

美債息方面，摩通指，美債息仍會繼續上揚，雖然政策官員希望債息回落，但隨經濟逐漸改善，他們只能接受債息上升。至於銀行等價值股，Matejka稱，估值仍然吸引。

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編輯：陳韻妍