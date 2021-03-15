【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

▲ Tesla CEO馬斯克公司職位頭銜改為「特斯拉技術之王」。

特斯拉Tesla（美︰TSLA）年初入市炒Bitcoin比特幣，若按日前60000美元水平計及，Tesla帳面已賺約12億美元。Tesla今日（3月15日）向美國證監會提交文件，公司CEO馬斯克（Elon Musk）頭銜改為「特斯拉科技之王（Technoking of Tesla）」，頭銜變動即日生效。同時，Tesla的CFO柯克霍恩（Zach Kirkhorn）的頭銜也更改為「貨幣大師（Master of Coin）」。

雖然頭銜更改，但兩人保持CEO及CFO的職位不變。馬斯克及柯克霍恩此舉似乎再度身體力行撐比特幣，彰顯獨到的投資眼光。

Tesla瘋炒比特幣，賺回近乎一座超級工廠成本，詳情【下一頁】

Tesla於同日遞交的另一份文件中宣布，汽車業務總裁吉倫（Jerome Guillen）將擔任Tesla重型卡車業務總裁，該任命於3月11日生效。 特斯拉稱，隨著公司準備首次進入重型卡車市場，吉倫將專注並領導特斯拉Semi項目的所有方面，包括相關的充電和服務網絡。

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