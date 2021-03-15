使用加密幣日益普遍 美國西北部比特幣ATM迅速增長

美國蒙大拿州的煙店、卡羅來納州的加油站和紐約偏遠地區的熟食店已經陸續出現比特幣ATM，客戶不但能在這些ATM機器買賣比特幣貨幣，有些甚至可以提取現金。

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在過去的一年中，由於加密交易的狂熱推動比特幣價格超過58,000美元，這些ATM機器在美國迅速增長。

獨立研究網站howmanybitcoinatms.com表示，截至一月，美國共有28,185個比特幣ATM。在過去的五個月中，大約有10,000名人士使用。

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編輯：梁翠麗