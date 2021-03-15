【Tesla】馬斯克將公司職衍改為「Tesla電音之王」 財務總監改為「貨幣大師」

Tesla向美國證交會（SEC）提交的最新文件顯示，創辦人馬斯克（Elon Musk）將公司職衍改為「Tesla電音之王」（Technoking of Tesla），而Tesla財務總監Zach Kirkhorn則改為「貨幣大師」（Master of Coin）。文件未有交待為何更改職衍，但二人將維持原先行政總裁及財務總監的職務。

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早前馬斯克及董事會被一名投資者指控，因馬斯克難以預測的Twitter帖文而蒙受數十億美元潛在損失。訴訟指，馬斯克多次違反與美國證交會於2018年達成的和解協議，協議原本應該增加與馬斯克推文和其他社交媒體帖子相關的新監督程序。

馬斯克曾於2018年與美國證交會達成協議，針對馬斯克在社交媒體上的行為，要求他在社交媒體發布公司財務、業績預測等公開聲明前，都要得到Tesla法律顧問的批准，並要求當時馬斯克及董事會支令2000萬美元。

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