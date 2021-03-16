  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換樓抉擇】樓下有商場330呎私樓 VS 共用公屋設施500尺以上居屋　網民300萬首期換樓應點揀？

理財智慧 15:29 2021/03/16

分享：

香港人多地少，上車選擇不多。又要大又要便宜還想方便更是難上加難。近日有網民於網上討論區發文，指買生活方便的小單位，還是需要共用公屋設施的居屋好。

樓主指自己打算換樓，一家三口，兩大一小。賣樓後將有300萬首期，夫妻共月入6萬。預算是600萬左右，因為以前住山上樓宇，樓下只有小商場，去哪都靠巴士出入，所以好想住一下樓就有大型商場的地區，而且感覺上也比較保值。現在的選擇是，一、地鐵上蓋，330尺的私樓單位，一下樓就有大型商場；二、樓下什麼都沒有，要共用毗鄰公屋設施的500尺以上的居屋。

協議成功！Facebook同意付費使用澳洲新聞內容【下一頁

有網民建議不要買居屋，因為將來不可以樓換樓。而且300萬首期加上月入6萬，可以考慮7字頭的地鐵蓋，實尺都有400左右。樓主回應指自己因為家庭問題，只能買馬鞍山地區，買太貴又怕工作不穩定，失業了就供不起。

網民考慮到小朋友的將來，330尺就怕女兒長大了就空間不夠用，例如書本，單車，衣櫃或者床等，很快就用盡空間。雖然買居屋就會換不到樓，但如果樓主打算未來移民，居屋放租也是不錯的選擇。

【延伸閱讀】 鐵路上蓋大型屋苑落樓就係商場 望翠綠景3房戶間隔好實用 叫價仲平過銀行估價【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 香港 馬鞍山 居屋 公屋

上一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】海德堡 德國人的浪漫

下一篇文章

【大行報告】花旗指小米現價風險回報水平吸引　將評級由「沽售」一舉升至「買入」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程