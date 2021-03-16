【換樓抉擇】樓下有商場330呎私樓 VS 共用公屋設施500尺以上居屋　網民300萬首期換樓應點揀？

香港人多地少，上車選擇不多。又要大又要便宜還想方便更是難上加難。近日有網民於網上討論區發文，指買生活方便的小單位，還是需要共用公屋設施的居屋好。

樓主指自己打算換樓，一家三口，兩大一小。賣樓後將有300萬首期，夫妻共月入6萬。預算是600萬左右，因為以前住山上樓宇，樓下只有小商場，去哪都靠巴士出入，所以好想住一下樓就有大型商場的地區，而且感覺上也比較保值。現在的選擇是，一、地鐵上蓋，330尺的私樓單位，一下樓就有大型商場；二、樓下什麼都沒有，要共用毗鄰公屋設施的500尺以上的居屋。

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有網民建議不要買居屋，因為將來不可以樓換樓。而且300萬首期加上月入6萬，可以考慮7字頭的地鐵蓋，實尺都有400左右。樓主回應指自己因為家庭問題，只能買馬鞍山地區，買太貴又怕工作不穩定，失業了就供不起。

網民考慮到小朋友的將來，330尺就怕女兒長大了就空間不夠用，例如書本，單車，衣櫃或者床等，很快就用盡空間。雖然買居屋就會換不到樓，但如果樓主打算未來移民，居屋放租也是不錯的選擇。

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責任編輯：張瑋婷