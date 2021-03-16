【網民熱話】洗手間鋼筋外露 單位值不值得買？ 網民：購入後手尾長

租樓買樓之前都要先看清楚有什麼地方要裝修，例如墻身、電路等。近日有網民於網上討論區發文，指自己最近看的樓宇天花石屎剝落，詢問這樓值不值得購入。

樓主貼出他在看樓時觀察到的洗手間天花板相片，指自己本來也打算大裝修，但不知道石屎剝落會不會是因為樓上單位漏水，怕自己「中伏」。但他認為該單位的大小、座向、景觀和樓層皆不錯，所以上網問大家意見。

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網民紛紛勸樓主不要買，因為洗手間石屎剝落不能接受，而且樓上單位不處理的話自己裝修也沒有用。如果真的打算要買，就要做好每兩年要拿出五萬元來維修天花板的心理準備。

樓主又指業主聲稱只是日久失修，但網友們皆認為只是太久沒有維修不可能會露出鋼筋，可能是因為洗手間水汽太強令鋼筋生銹外露。無論是哪個都好，樓主購入後都會「手尾長」，又要重新上石屎，又要再塗油漆。很多人覺得業主非常狡猾，如果真的是樓上問題的話，業主應會把單位裝修好再放租，惟一解釋是業主也知道裝修不能根治問題。

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責任編輯：張瑋婷