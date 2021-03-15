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Deliveroo即將倫敦上市 計劃出售108億港元新股

環球政經 19:34 2021/03/15

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Deliveroo週一表示，計劃在即將進行的首次公開募股（IPO）中出售約10億英鎊（約108億港元）的新股，還將包括一些現有股東出售股票，這可能使交易規模進一步擴大。

Deliveroo將使用同股不同權的架構，創辦人和CEO 許子祥將成為B類股票的唯一持有人，B類股票將給他的「一股20票」，而其他股票投資者的A類股份將只有「一股一票」。因Deliveroo同股不同權的架構，因此不能同時被納入英國富時指數。

【零售回暖】H&M門市漸恢復營業　3月上旬銷售額按年增1成 ：【下一頁

【電動車】BMW宣布將MINI轉型為純電動車品牌　2030年停產燃油車 ：【下一頁

Deliveroo於去年虧損2.24億英鎊，但在2020年的兩個季度經調整的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）獲利，由2019年的1.89億英鎊增加至3.58億英鎊。

根據一月份完成新一輪的私人融資，預計這次上市將使Deliveroo的估值超過70億美元，這將使其成為自2013年以來市值最大的倫敦IPO之一。

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編輯：梁翠麗

倫敦 Deliveroo 財務自由

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