【零售回暖】H&M門市漸恢復營業　3月上旬銷售額按年增1成

▲ 歐美不少城市已逐步解除封城措施，亦令H&M生意開始恢復。

速食時裝品牌H&M在香港的門市越來越少，不過隨著海外疫情漸穩，歐美不少城市已逐步解除封城措施，亦令H&M生意開始恢復。

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綜合外電報道，H&M透露3月1日至13日期間，銷售額比去年增加10%，主要是受部分城市允許商戶恢復營業所致；當中包括品牌的最大單一市場德國。然而，H&M全球逾5000間分店當中，仍有約900間暫時營業。有分析師估計，H&M大部分歐洲分店將會在4月中之前復業。RBC分析師Richard Chamberlain又認為，H&M今年內的生意將會出現顯著復甦，而美元偏弱亦會使H&M的毛利率提升。

H&M公布截至3月上旬的最新季度業績，淨銷售額按年下跌28%，略優於市場預期的跌30%。除了受惠於門市陸續恢復營業之外，H&M的網上銷售表現亦有比預期更強勁的增長。

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責任編輯：葉泳珊