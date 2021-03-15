旅發局公布上月訪港旅客僅5495人 較去年同期下跌96.1% 籲從業員接種疫苗

受新冠肺炎疫情影響，本年度訪港旅客數量大跌，根據旅發局最新公布，上月初步訪港旅客數字為5495人次，按年下跌97.2%。

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在今年2月整體訪港旅客初步數字中，內地遊客佔3799人，較去年同期下跌96.1%，非內地遊客則錄得共1696人次，較去年同期下跌98.3%。旅發局表示，本港疫情於去年同期已經開始，對旅遊活動影響甚大，訪港旅客人次由1月份的 320 萬，下跌至2月份的20萬。由於去年同期的旅客數字基數下降，因此預料未來數月的按年跌幅或會收窄。

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旅發局主席彭耀佳表示，歡迎政府早前宣布將旅遊業從業員納入優先接種新冠疫苗組別，今日亦宣布降低新冠疫苗接種計劃年齡門檻。他說，疫情盡快受控是本港與其他地區恢復出入境旅遊的關鍵，故呼籲旅遊及相關業界從業員踴躍參與接種計劃，並繼續做好抗疫措施。

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責任編輯：翁嘉陽