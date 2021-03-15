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Facebook與波士頓兒童醫院合作 新增疫苗預約功能

環球政經 19:04 2021/03/15

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Facebook宣佈已經與波士頓兒童醫院（Boston Children’s Hospital ）合作，在美國Facebook上新增一項功能，協助用戶搜尋附近接種新冠疫苗的地方。

這項新功能的資料由VaccineFinder提供，包括工作時間、聯繫信息和進行預約。用戶可以在Facebook版面上的COVID-19信息中心使用這項功能，它將支援71種語言。

【新冠疫苗】南韓接種後不適者 年輕人及女性佔多 :【下一頁 

【新冠疫苗】日政府研究推「疫苗假」 以鼓勵民眾接種 :【下一頁

根據《今日美國》（USA TODAY）的疫苗追踪器，截至昨天（14日），美國約有21％的人至少注射了一次新冠疫苗，並且約有11.3％的人完成了兩次疫苗接種。而隨著疫苗的普及，Facebook將計劃把此項功能擴展到其他國家。

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責任編輯：梁翠麗

兒童醫院 疫苗 時事議題 新冠肺炎疫情

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