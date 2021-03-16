【盈喜盈警】一文看清企業數據　國家聯合資源料溢利按年4至5成（不斷更新）

▲ 以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

上周﹕【盈喜盈警】一文看清企業數據 新威國際料去年虧損減少88%至94%

【盈喜】

和泓服務 （06093） 預計，去年全年綜合利潤增加至5000萬元人民幣，2019年同期綜合利潤錄1380萬元，主要因在管項目及在管物業總建築面積增加及新收購附屬公司帶來的財務影響。

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珠光控股 （01176） 預期去年應佔溢利按年增200%，主要因公司出售廣州御宏投資公司、物業銷售收入。2019年同期應佔溢利約7.47億元。

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中國白銀集團 （00815） 預期，去年扭虧，淨利潤為2.1億至2.3億元人民幣。

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環球大通投資 （00905） 預期，去年虧損將減少約75%至85%，而2019年則錄得9130萬元，主要因為透過損益以公平值列賬的財務資產公平值變動產生的虧損減少。

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新礦資源 （01231） 預期，去年將錄得純利介乎300萬美元至600萬美元，而2019年則錄得虧損約1000萬美元，主要因為集團去年鐵礦石收入及毛利增長不少於5成，報告期間亦完成上述出售已終止經營業務的一次性收益約500萬美元。

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弘業期貨 （03678） 預期，去年純利將按年升200%至230%，主要因為公司減免手續費收入按年錄得增加、資產管理業務收入增加、以及投資收益增加所致。

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綠心集團 （00094） 預期，去年虧損將按年減少約80%。

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國際友聯租賃 （01563） 預期，去年淨利潤將錄得1000萬元至4000萬元人民幣之間，而2019年則錄得虧損，主要因為市場情況由疫情最嚴峻時期逐漸好轉，促進承租人及時還款的能力。

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【盈警】

國家聯合資源 （00254） 預期溢利減少介乎40%至50%，溢利減少主要因出售附屬公司之收益約1億元。

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康大食品 （00834） 公布去年股東應佔虧損淨額3600萬元，2019年純利則錄得440萬元人民幣。公司指，純利轉為虧損淨額主要因肉雞的市價下跌，而確認生物資產公平值變動減估計出售成本所產生的虧損淨額。

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維亞生物 （01873） 預期去年全年錄得重大淨虧損，主要因在國際財務報告準則下，發行特別虧損6億元人民幣。

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世紀城市國際 （00355） 預期去年業績由盈轉虧，去年全年淨虧損錄5.4億元，2019年盈利則錄得1.75億元。

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百利保 （00617） 預期去年業績由盈轉虧，淨虧損約8.7億元，2019年盈利錄2.8億元。

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內產生之虧損主要歸 因於投資物業之公平值虧損及其他資產之減值虧損、本集團酒店組合之折舊費用總額約5.74億元。

REGAL INT'L （00078） 預期由盈轉虧，去年全年淨虧損為8.8億元，2019年盈利錄錄得4.55億元。

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COSMOPOL四海國際 （00120） 預期淨虧損錄1.2億元，2019年虧損為1.7億港元，虧損主要因金融資產之公平值虧損及融資成本。

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雨潤食品 （01068） 預期去年全年虧損不超過21億元，2019年同期虧損達39億元。

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蠟筆小新食品 （01262） 預期去年全年虧損按年減少70%，主要因果凍產品的銷售額提升導致毛利率上升。

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豐德麗控股 （00571） 預期今年3月底止半年業績，虧損大幅減少不少於80%，主要因公司完成出售麗豐集團後，不再錄得麗豐集團之經營業績及沒有物業、廠房及設備減值所致。

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中國上城 （02330） 預期收益按年減少約66%，又料去年全年虧損介乎500萬至1000萬元人民幣，主要因物業銷售減少、茂名之物業發展項目第三期竣工、交付量及已確認銷售增加及疫情影響公司投資物業公允值下降。

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迅捷環球 （00540） 預期公司由盈轉虧，去年全年淨虧損介乎1.4億元至1.6億元，2019年同期淨利潤錄2660萬元，主要因2019年收購翰盈國際公司，計提商譽減值撥備介乎1.2億元至1.3億元。

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核心經濟投資 （00339） 預期去年全年錄得虧損，較2019年虧損相比，虧損將減少210萬元。

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杉杉品牌 （01749） 預計去年全年綜合虧損淨額不少於7500萬元人民幣，2019年同期虧損為2320萬元。

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綠科科技國際 （00195） 預計去年全年虧損收窄至介乎2500萬至3000萬元。

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世紀陽光 （00509） 預計，去年虧損介乎9.5億元至10.5億元。由於附屬公司山東紅日化工股份有限公司配合山東省政府的要求啟動實施「退城入園」工作而停產之生產基地的相關資產， 而須作出減值約6.5億港元；受國內為遏制新冠肺炎爆發大流行所採取的公共衛生防控措施影響，於2020年內生產及銷售計劃整體上出現了延誤等。

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保利協鑫能源 （03800） 預期，去年盈轉虧，虧損不少58億元人民幣。主要由於沒有發生新疆出售收益以及資產減值撥備引致。部分預期增加的淨虧損，被以美元計價的債務因美元兌人民幣貶值所產生的匯兌收益抵消

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協鑫新能源 （00451） 預期，去年盈轉虧，虧損不少於9億元人民幣。

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現代牙科 （03600） 預期，去年錄得純利1億元至1.1億元，核心業務純利將介乎2.1億元至2.3億元，按年增加34%至41%。

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稀鎂科技 （00601） 預期，去年盈轉虧，虧損介乎6500萬至7500萬元。

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金貓銀貓 （01815） 預期，去年虧損3500萬至5000萬元。

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銀杏教育 （01851） 預期，去年溢利按年減少40%至50%。

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南華集團 （00413） 預期，去年純利鐲按年跌超過8成，主要因為2019年集團在中國瀋陽物業項目的投資錄得重大公平值收益。

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中核國際 （02302） 預期，去年虧損將比2019年減少不少於5000萬元，收入將減少不少於15億元，主要因為受新冠疫情影響，供應鏈管理業務的營業額顯著下降。

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海峽石油化工 （00852） 預期，去年將錄得虧損介乎9000萬元至1.1億元，而2019年則錄得純利1.25億元，主要因為預期信貸虧損模式下的減值虧損、分銷及銷售開支和所得稅增加。

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激成投資 （00184） 預期，去年將錄得虧損5.6億元，2019年則錄得純利550萬元。

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陸氏集團 （00366） 預期，去年淨溢制將按年下跌50%，主要因為去年投資物業公允價值增幅比2019年減少。另外，受新冠疫情影響，集團的水泥業務及香港的酒店業務亦出現較大幅度下降。

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華潤醫療 （01515） 預期，去年純利將較2019年下降約21%，下降主要因為集團去年上半年整體住院人次及門診人次比2019年同期下降了約25%，令集團成員醫院下降，並導致集團的利潤貢獻相應下調。

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恒都集團 （00725） 預期，去年將錄得不少於1900萬元虧損，2019年則錄得1319.8萬元虧損，主要因為集團的投資物業、土地及樓宇的公允價值下跌。

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中國升海集團 （01676） 預期，公司去年將錄得不少於2000萬人民幣虧損，主要因為集團的客戶因2019年新冠疫情爆發，而對公司產品需求減少，令公司的產品銷售量和利潤有所下跌。

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南京三寶 （01708） 預期，去年將錄得虧損約1.35億元至1.45億元人民幣，而2019年則錄得純利1.07億元，主要因為受新冠疫情影響，集團整體收入較2019年下降約3至4成，而客戶回款滯後，集團收款不及預期，應計提的減值準備增加。

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中國忠旺 （01333） 預期，去年將錄得利潤介乎16億至19億元人民幣，按年減少約50%至40%，利潤減少主要因為新冠疫情導致集團的採購、生產和銷售過程無法如常進行，而部分客戶的業務亦因受到疫情影響，而延遲付款予集團，導致應收賬款增加。

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編輯﹕賴奕羚