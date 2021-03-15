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英國警方以防疫為由驅散悼念集會 政府宣布獨立調查

環球社會熱點 18:51 2021/03/15

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英國首相約翰遜對警方以防疫為由強行驅散集會表示關注，更指内政大臣彭黛玲已下令對此展開獨立調查。

英國一名女子深夜獨自歸家途中失蹤，其後證實被殺，倫敦警方拘捕一名警察，指他涉嫌謀殺該女子。倫敦有民眾舉行集會悼念被殺女子，但警方以防疫為由強行驅散集會。英國首相約翰遜對事件表示關注，更指内政大臣彭黛玲已下令對此事展開獨立調查。

倫敦千人集會悼念遇害女子 警方以防疫為由驅散 【下一頁】

倫敦上周六（13日）晚約有千名民眾舉行集會，悼念失蹤被殺的33歲女子弗雷澤（Sarah Everard）。倫敦大都會警察指，由於疫情措施限制，人們不應該聚集。警方與示威者一度對峙，警方其後表示，有4人因違反秩序及防疫措施被捕。

約翰遜（Boris Johnson）周日（14日）晚發表聲明，指他對警方當晚的執法行動深切關注（deeply concerned）。約翰遜指出內政大臣彭黛玲（Priti Patel）已下令對警方的執法展開獨立調查。

約翰遜透露，彭黛玲已經下令負責監督警隊的獨立機構，就倫敦警方上周六的執法行動進行重新審視和檢討。

另外，弗雷澤遇害一案發生後，社會有輿論要求倫敦大都會警察局長迪克（Cressida Dick）下台。但迪克的態度強硬，表明她經此事後更有決心掌管倫敦大都會警局。迪克更指警方認為上周六的悼念集會顯然是一次非法集會，並對公眾健康構成很大風險，但她同意就警方執法行動作全面審查。

責任編輯：鄭錦玲

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