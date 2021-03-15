【每日焦點】指紋辨識設計或回歸iPhone 13　傳榮耀擬7月份發布旗艦產品

▲ Apple很有可能會在iPhone 13系列上增加屏幕指紋辨識技術，而推出時間最快在明年下半年；Honor最快將會在本年7月份，發布更高階的旗艦產品，料搭載高通888旗艦芯片。

新冠肺炎疫情持續，人人外出都要戴上口罩，令iPhone的Face ID解鎖成問題。雖然Apple在iOS 14.5更新後，可讓 Apple Watch用戶以手錶來解鎖iPhone ，但這對於沒有蘋果手錶產品的用戶而言，依然不太理想。傳言指，由於屏幕指紋辨識技術是一個重大的功能改變，即使Apple要採用Qualcomm的技術，Apple很有可能會在iPhone 13系列上增加屏幕指紋辨識技術，而推出時間最快應該會在2022年下半年。

【iPhone 13】盼指紋辨識設計回歸iPhone 13 疫情戴口罩令Face ID成問題

另一方面，最近據內地媒體報道指，榮耀（Honor）最快將會在本年7月份，發布更高階的旗艦產品，料搭載高通888旗艦芯片。據消息人士指，該公司內部人員有意將Magic系列作為超級旗艦系列，並會根據市場需求推出多款產品。而較早前，榮耀行政總裁趙明亦在V40發布會中表示，公司將全力衝擊高端市場，打造屬於榮耀消費者的頂級旗艦，並推出自家的Mate和P系列產品，最快在本年對外亮相。

傳榮耀計劃7月份發布旗艦產品 料搭載高通888

責任編輯：施雯雯