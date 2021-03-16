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【美股分析】如何應對股災到來？　投資專家7條Tips教路

股樓投資 15:52 2021/03/16

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自去年3月開始，環球央行齊齊放水，低息環境之下，股市不斷反彈，尤其是在疫情中受惠的科技股，更是吸引包括包括養老基金、對沖基金在內的機構投資者、以及散戶入市。然而股市並「常青樹」，總會出現調整甚至是股災。

萬里富（Motley Fool）聯合創辦人之一的Danny Vena指出，市場通常每3年會調整一次，但調整幅度就不盡相同；跌一成的情況，大約每一年發生一次；跌2成的情況，每4至5年會發生1次；而下跌40%的股災情景，大約每20年會出現一次。

萬里富專欄作家Danny Vena近期分享咗7個步驟（見下圖），希望投資者在下次股災來臨時，依然可以輕鬆應對。

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編輯：李勝男

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