【美股分析】如何應對股災到來？　投資專家7條Tips教路

自去年3月開始，環球央行齊齊放水，低息環境之下，股市不斷反彈，尤其是在疫情中受惠的科技股，更是吸引包括包括養老基金、對沖基金在內的機構投資者、以及散戶入市。然而股市並「常青樹」，總會出現調整甚至是股災。

萬里富（Motley Fool）聯合創辦人之一的Danny Vena指出， 市場通常每3年會調整一次，但調整幅度就不盡相同；跌一成的情況，大約每一年發生一次；跌2成的情況， 每4至5年會發生1次；而下跌40%的股災情景，大約每20年會出現一次。

萬里富專欄作家Danny Vena近期分享咗7個步驟（見下圖），希望投資者在下次股災來臨時，依然可以輕鬆應對。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【美股分析】股市調整期如何選股？ 華爾街正看好呢5隻股份【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男