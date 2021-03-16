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【新股IPO】新加坡生命科學公司Esco擬年內來港上市 集資3至5億美元

股樓投資 19:37 2021/03/16

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消息指，新加坡生命科學公司Esco計劃最快今年第四季來港上市，集資3億至5億美元（約23.3億至38.8億港元）；中金、美國銀行、富瑞及摩根大通正與Esco Group協調上市事宜。

嗶哩嗶哩（B站）已通過上市聆訊 集資233億 招股前騰訊阿里目前共持股19%，見【下一頁】

Esco成立於1978年，總部位於新加坡，公司主要從事實驗室、醫藥與製藥設備解決方案開發，在100多個國家銷售的產品包括生物安全櫃、實驗室培養箱和烘箱、二氧化碳培養箱、通風櫃、無管通風櫃，超淨工作臺，超低溫度冰柜，醫院製藥隔離櫃等。

延伸閱讀：美政府致力解決晶片短缺　摩通列9隻優先可受惠股份，見【下一頁】

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記者：張以正

 

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