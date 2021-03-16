【新股IPO】新加坡生命科學公司Esco擬年內來港上市 集資3至5億美元

消息指，新加坡生命科學公司Esco計劃最快今年第四季來港上市，集資3億至5億美元（約23.3億至38.8億港元）；中金、美國銀行、富瑞及摩根大通正與Esco Group協調上市事宜。

嗶哩嗶哩（B站）已通過上市聆訊 集資233億 招股前騰訊阿里目前共持股19%，見【下一頁】

Esco成立於1978年，總部位於新加坡，公司主要從事實驗室、醫藥與製藥設備解決方案開發，在100多個國家銷售的產品包括生物安全櫃、實驗室培養箱和烘箱、二氧化碳培養箱、通風櫃、無管通風櫃，超淨工作臺，超低溫度冰柜，醫院製藥隔離櫃等。

延伸閱讀：美政府致力解決晶片短缺 摩通列9隻優先可受惠股份，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正