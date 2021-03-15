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【微信女】證監會向15家經紀行發出限制通知書　凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶

股市 18:30 2021/03/15

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【微信女】證監會向15家經紀行發出限制通知書　凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶

證監會與警方月初以「合璧行動」聯合行動打擊社交媒體「唱高散貨」騙局，拘捕12人後，證監會向15家經紀行發出限制通知書，以凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶，禁止它們處理或處置32個交易帳戶內的某些資產，當中涉及於2019年11月至2020年11月期間就一家在香港上市的公司的股份進行的市場操縱活動。證監會認為，就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法；有關調查仍在進行中。

早前警方拘捕12人，詳見【下一頁】

15家經紀行分別是：勤豐證券、中國銀河國際證券（香港）、中國通海證券、英皇證券（香港）、進陞證券、名匯證券、富途證券國際（香港）、華泰金融控股（香港）、一盈證券、凱基證券亞洲、聚富證券、所羅門證券、新鴻基投資服務、太陽國際証券及禹洲金融控股（香港）。

有關限制通知書禁止這些經紀行在沒有事先取得證監會的書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內的任何資產（以某個數額為限）。

證監會與警方行動發現，疑犯過「奢華生活」【下一頁】

禁令包括：

（i）訂立交易以取得股份；

（ii）處理證券及／或現金的任何提取或轉移，或處理因處置證券而產生的款項的任何轉移；

（iii）按該等帳戶的任何獲授權人或任何代客戶行事的人的指示處置或處理任何證券及／或現金；

（iv）輔助另一人以指明或以外的方式處理任何有關財產。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

相關文章：【微信女】證監會一口氣凍結13家經紀行、54個交易帳戶　疑涉濠江機電「唱高散貨」騙局（第二版）

相關文章：【微信女股】又一微信女股爆煲 捷心隆午後急插8成

 

編輯：陳韻妍

港股 金融監管機構 金融 證監會

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