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【好想去旅行】卡塔爾航空試用IATA通行證應用程式　驗證旅客檢測報告是否「可通行」

商業 18:34 2021/03/15

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卡塔爾航空即日起，試用獨特的全新數碼健康通行證應用程式——IATA Travel Pass（國際航協旅行通行證），驗證旅客是否符合行程要求。（卡塔爾航空提供圖片）

現時新冠病毒陰性檢測報告或疫苗接種證明，是各國政府准許入境的必備前提。卡塔爾航空即日起，試用獨特的全新數碼健康通行證應用程式——IATA Travel Pass（國際航協旅行通行證），為乘客提供目的地國家最新的衛生防疫相關規定，還能與航空公司和政府當局，共用新冠病毒檢測報告或疫苗接種證明，驗證旅客是否符合行程要求。

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是次與國際航空運輸協會（IATA）、卡塔爾公共衛生部、Primary Health Care Corporation和Hamad Medical Corporation聯手合作，乘搭卡塔爾航空多哈至伊斯坦堡航班的乘客將有機會率先試用這個數碼平台。

卡塔爾航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示，卡塔爾航空運用數碼解決方案，幫助乘客安全、準確地查看及了解全球各地複雜多變的入境政策，為他們的出行帶來更大的便利。國際航協旅行通行證亦將有助世界各國政府共同制定標準化法規，減少目前國際旅遊的繁瑣流程。

國際航空運輸協會總幹事兼行政總裁Alexandre de Juniac表示，使用通行證的所有乘客的資料都會得到安全有效的保護，通行證上的「可通行」標識代表旅客的證件和身分資訊核對成功，這亦為各國政府審核入境旅客資訊提供了權威的依據。

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責任編輯：朱悅瀅

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