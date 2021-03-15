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英國投入50億改革巴士服務 減少依賴私家車

環球社會熱點 18:50 2021/03/15

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英國巴士班次疏落，使不少英國人寧願搭乘地鐵或選擇開車。英國首相約翰遜（Boris Johnson）承諾為英格蘭公共運輸網絡投入50億英鎊，為英國國民提供更頻繁、便宜的巴士服務，以鼓勵國民增加搭乘巴士次數，減少汽車出行次數，改善數百萬人生活質素。

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該計劃優化措施包括，於英格蘭增加數百英里的新巴士路線、所有巴士引入非接觸式付款（contactless payment） 及提供更多夜間及周末巴士服務。此外，政府亦打算引入4,000輛電動或氫動力巴士，並終止售賣新柴油巴士，以減少二氧化碳排放。

負責於英格蘭營運巴士路線的私人企業如Stagecoach及Go-Ahead，由於新冠肺炎疫情下乘客人數暴跌，於疫情期間因而獲得政府財政支援。運輸部指於新計劃下，當地官員與營運商將結成合作關係提供巴士服務，或者制定特許經營協議，容許個別巴士公司專營巴士路線。

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Stagecoach首席執行官格里菲思（Martin Griffiths）於聲明表示，歡迎政府提出的巴士優化計劃，認為巴士在地方社區的重要性早已被民眾忽略。

約翰遜指，希望憑藉改革計劃吸引更多國民乘搭巴士，減少開車出外，改善空氣質素及道路交通情況。他續指，該計劃亦有助改善英格蘭部分交通不便的地區。

責任編輯：郭麗明

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