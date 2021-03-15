【裕民坊】觀塘裕民坊清拆在即　重建後引入智慧設施　 設「裕民里」邀小店復業（多圖）

▲ 全新商場已命名為「裕民坊Yue Man Square (YM2)」

觀塘裕民坊即將重建，雖仍有商戶尚未離場，但市區重建局已陸續公布重建後的商場規畫。市區重建局觀塘市中心重建計劃第2、3期發展區內的全新商場已命名為「裕民坊Yue Man Square (YM2)」，更會設有全港首個室内空調智能公共運輸交匯處。

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「YM2」商場及公共設施總面積逾35萬平方呎，商場內 全面覆蓋5G無線網絡及免費提供Wi-Fi 6高速上網服務，並引入多項智慧科技設施，包括人工智能空調系統、防疫消毒設施機械人、整合實時商場洗手間及育嬰室使用狀況的電子顯示屏等。

場內特設「裕民里 Yue Man Lane」，希望可邀請因重建計劃遷移的小店復業，商戶主要售賣日常用品、服飾、經典小食及家居服務等。而「裕民市集 Yue Man Hawker Bazaar」則聚集了昔日同仁街臨時市場的經營者，以售賣大眾化日常用品為主。

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責任編輯：葉泳珊