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【可持續發展】屈臣氏公布2030年可持續發展目標　減少電力強度三成、溫室氣體排放四成

Hot Talk 18:11 2021/03/15

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長和 （00001） 旗下屈臣氏集團發表社會願景及2030年可持續發展目標，承諾於2030年，以2015年為基準，減少電力強度三成，同時減少溫室氣體排放量四成，並會於2030年全面去除不必要的產品包裝、避免過度包裝並淘汰聚氯乙烯（PVC）；於2025年的產品包裝20%轉為可再生塑膠物料。

社區方面，屈臣氏集團冀透過集團的「Give a Smile 笑亮童心」行動，目標於2030年，為一萬名唇顎裂兒童提供免費矯型手術。

屈臣氏與Grab合作拓展東南亞「O+O」購物模式【下一頁】

屈臣氏集團指，屈臣氏品牌於四月即將舉行亞洲區的地球日活動，並計劃成立綠色教室。至於百佳則定下目標，增加三倍的植物肉類及素食乳製產品供顧客選購，從中減少日常生活中的碳排放。

屈臣氏蒸餾水未來計劃百分百回收所有製造的膠樽，另設目標在2030年前，將最少三成的現有包裝物料，換成更高回收再造性的材料。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲指，集團每年在全球服務超過五十九億名顧客，作為全球最大的國際保健美容零售商，對社會有一份強烈的責任感，希望透過環球業務網絡，創造一個更美好的世界。

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編輯：陳韻妍

可持續發展 零售 長和（00001） 百佳 屈臣氏 電力

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