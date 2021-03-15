【台灣有樂@iM網欄】短遊宜蘭第二回 體驗人生第一次打獵之旅

上一篇文章提到我跟一位做台灣產業推廣的朋友去宜蘭(可以看上一篇)，其實上一篇的旅程只有到一半，對我來講最精彩的部份在後面。而這個部份，我還是第一次體驗，我也相信很多香港人，甚至台灣當地人都沒有體驗過。想知道到底我體驗了什麼，請繼續往下看吧。

那天晚上，我在這個部落的族長家作客，族長的太太做出多道原住民特色菜式來招待我這個港仔。看到他們這麼熱情招待，我也不好意思讓他們失望，所以每一道菜我都大口大口往嘴巴裏塞，還連吞兩碗白飯來顯示出我的誠意。其中有一道貌似牛肉，味道卻有點像羊肉，但因為調味濃郁還帶辣，顯得這道菜非常美味及下飯，所以我不斷夾到碗裏再配白飯送進嘴巴。

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族長看到我猛吃就問我是不是很好吃，我就一邊咀嚼一邊大力點頭，然後族長問我知不知道這道菜是什麼，我就一邊咀嚼一邊大力搖頭，族長看到我不斷搖頭就馬上大笑起來，然後定眼對着我說：「這道是山羌！」我聽到之後的第一個反應是不斷在腦裏翻資料，什麼是山羌什麼是山羌什麼是山羌？！？！？！

在我抓狂之際，我的朋友為我顯示他手機上的照片，原來是黃麂，這種像鹿的動物在香港也有，但我強從來沒見過，沒想到第一次見面就已經在我身體裏面。

山羌是原住民的傳統獵物之一，在台灣某些特定的區域捕獵山羌是允許的。此時，其中一位原住民就跟我說他們當晚我原本就要去打獵，問我有沒有興趣跟他們去看看。雖然我覺得打獵好殘忍，但這是他們傳統下來的生存方式，既然一場來到，就去見識見識，說不定之後有電影找我見一個獵人，可以藉此有親身的感受和體驗，所以傍晚我就跟着他們去打獵。

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當晚大概九點，我們一行六人就開車出發，沿着山路往叢林進發。開車大概20分鐘，就到達一個叢林位置，我就跟着幾位原住民下車，徒步走入漆黑的叢林。其實我是非常緊張的，因為我又怕黑又怕死，還有怕鬼，所以在漆黑的叢林裏面，每一步都走得膽戰心驚。

第一次到這種環境去體驗打獵，但我什麼都看不見，其中一位原住民就教我往前面左右兩邊擊沉細心觀看，看看有沒有發現有沒有在漆黑之中發現不見有亮點，如果有的話，那很有可能是動物的眼睛，我意思我就往比較遠的位置看過，果然被我發現在遠處有一點光不規則地緩慢移動，其中一位原住民敏捷地做出當下對應的反應，然後聽到物件墜落草叢滾下的聲音，這位原住民就往聲音方向跑過去，結果真的獵到一隻山羌。說實話，整個過程真的是非常緊張刺激，無時無刻腎上腺素都處於一個高水平狀態，經歷這麼刺激的一個旅程，真的沒辦法馬上去睡覺，所以我跟幾位原住民回到營地喝杯小酒收收驚，才結束我人生第一次體驗打獵之旅。