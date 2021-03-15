【Bitcoin】印度傳禁虛擬貨幣 要求持貨者6個月內全沽清 比特幣最多回吐近8%

路透社引述消息人士指，印度計劃推出法令，要求國民於6個月內沽清所有虛擬貨幣，限期後持有虛擬貨幣即屬違法。由於總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨佔國會大多數議席，料法案將能獲得通過。

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現時中國是對虛擬貨幣較嚴厲的國家，當局禁止採礦及交易虛擬貨幣，但卻未有明文懲罰持有虛擬貨幣者，如印度推出此法案，便會成為全球首個禁止虛擬貨幣的國家。不過，即使政府有意訂立法案，但虛擬貨幣持續熱熾，業界估計當地已有逾800萬名投資者，合共持有逾14億美元的虛擬貨幣資產。

據Coindesk顯示，所消息影響，上周六（13日）曾一升61000美元大關的比特幣回吐近8%，最新跌6.97%，報56,258美元。

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