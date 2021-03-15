  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】印度傳禁虛擬貨幣 要求持貨者6個月內全沽清 比特幣最多回吐近8%

股樓投資 18:20 2021/03/15

分享：

路透社引述消息人士指，印度計劃推出法令，要求國民於6個月內沽清所有虛擬貨幣，限期後持有虛擬貨幣即屬違法。由於總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨佔國會大多數議席，料法案將能獲得通過。

【Bitcoin】黃金大戶唱淡虛擬貨幣 兒子卻押注全部資金於比特幣 斥年輕人被洗腦

現時中國是對虛擬貨幣較嚴厲的國家，當局禁止採礦及交易虛擬貨幣，但卻未有明文懲罰持有虛擬貨幣者，如印度推出此法案，便會成為全球首個禁止虛擬貨幣的國家。不過，即使政府有意訂立法案，但虛擬貨幣持續熱熾，業界估計當地已有逾800萬名投資者，合共持有逾14億美元的虛擬貨幣資產。

據Coindesk顯示，所消息影響，上周六（13日）曾一升61000美元大關的比特幣回吐近8%，最新跌6.97%，報56,258美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 莫迪 美元 比特幣 中國 印度 路透社
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人