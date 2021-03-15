【長實新盤】港島半山豪宅21 BORRETT ROAD　3.77億元易手　每呎賣12.6萬

雖然中港仍未通關，但超級豪宅仍有價有市，更屢錄高價成交。其中，長實集團（01113）旗下半山波老道21號新盤「21 BORRETT ROAD第1期」剛招標售出23樓6室，另連三個車位，成交價3.7737億元，價12.6萬元。

資料顯示，上述單位實用面積2,995平方呎，連2,069平方呎天台，以及536平方呎前庭，而天台更設泳池。事實上，「21 BORRETT ROAD第1期」早前招標售出一伙特色單位，為23樓1號室，實用面積3,378平方呎，成交價逾4.594億元，呎價高達13.6萬元，創亞洲分層式住宅呎價新高。

上述發展項目前身為政府公務員宿舍，由長實於2011年以116.5億元投得，每呎樓面地價約為26,763元。項目分兩期發展，由5幢大廈建成，提供181伙單位，而今次推出的第1期項目，則涉及115伙。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機