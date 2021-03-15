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【長實新盤】港島半山豪宅21 BORRETT ROAD　3.77億元易手　每呎賣12.6萬

股樓投資 18:26 2021/03/15

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雖然中港仍未通關，但超級豪宅仍有價有市，更屢錄高價成交。其中，長實集團（01113）旗下半山波老道21號新盤「21 BORRETT ROAD第1期」剛招標售出23樓6室，另連三個車位，成交價3.7737億元，價12.6萬元。 

資料顯示，上述單位實用面積2,995平方呎，連2,069平方呎天台，以及536平方呎前庭，而天台更設泳池。事實上，「21 BORRETT ROAD第1期」早前招標售出一伙特色單位，為23樓1號室，實用面積3,378平方呎，成交價逾4.594億元，呎價高達13.6萬元，創亞洲分層式住宅呎價新高。 

上述發展項目前身為政府公務員宿舍，由長實於2011年以116.5億元投得，每呎樓面地價約為26,763元。項目分兩期發展，由5幢大廈建成，提供181伙單位，而今次推出的第1期項目，則涉及115伙。 

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撰文 : 黃卓賢

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豪宅 長實 21 BORRETT ROAD第1期

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