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PayMe推分拆賬單功能 幸運兒有機會獲得1000元餘額 共設10位得獎者

環球政經 17:59 2021/03/15

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近年有不少電子支付系統冒起，令港人也更習慣使用此類平台消費。最近PayMe推出新功能，讓使用者可以分拆賬單，方便用戶與好友攤分飯聚、送禮或團購等開支，避免向朋友收款的尷尬情況。由即日開始到3月29日，每第二十名完成兩次分拆賬單的用戶，有機會獲得1000元的PayMe餘額，有機會獲得1000元的PayMe餘額，總共設十名得獎者。

【PayMe】10月起下調信用卡每月增值上限 由2,000降至1,000元:【下一頁

PayMe用戶現時超過230萬，同時2020年全年錄得個人對個人（P2P）交易數目上升47%，反映疫情下大眾仍然與朋友密切互動。

PayMe過數疑現漏動 第三方可按連結取錢：【下一頁

滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，PayMe推出分拆賬單功能，貫徹發展方針，除了推出更完備的支付服務，更將PayMe發展成用戶與親朋好友互動的重要社交平台。

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責任編輯：翁嘉陽

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