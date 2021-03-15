【新冠疫苗】南韓接種後不適者 年輕人及女性佔多

南韓連日來有多人接種阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗後不適，部分人甚至於接種後死亡。南韓周一（15日）就接種新冠疫苗後不適的個案公布調查結果，指出現不適的患者以女性及年輕人居多。

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韓聯社報道，南韓本月7日至13日有超過26.9萬人接種新冠疫苗，其中4,757人出現異常反應。南韓新冠疫苗預防接種推進團指出，女性出現不適情況的比例較多，而年齡愈小的群體出現不適的比例也愈高。

當局也對南韓1.8萬名接種人士進行調查，發現有32.8%的人表示接種新冠疫苗後感到不適。

至於有異常反應人士主要會出現的症狀方面，63.5%的人出現肌肉酸痛；其次有60.7%的人出現發燒；40.6%的人出現頭痛；36.7%的人出現發冷。

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南韓國内接種後不適的患者，大多都是接種牛津疫苗。但青瓦台發言人指出，68歲的南韓總統文在寅與66歲的妻子金正淑，將於下周二（23日）接種牛津疫苗。

青瓦臺指文在寅6月將前往英國出席七國集團（G7）峰會，因此需要提前接種疫苗。另外，隨著南韓接連有接種牛津疫苗後不適甚至死亡的個案，有指文在寅希望親自接種牛津疫苗以挽回公眾信心。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲