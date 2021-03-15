  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大和料中生製藥核心盈利增兩成 上調目標價至12元

股樓投資 18:38 2021/03/15

分享：

大和發表研究報告指，中生製藥（01177）會於今年推出新藥及多種主要仿製藥，扣除科興中維（Sinovac）的貢獻後，料集團今年核心盈利按年增長20%，收入將提升至52億元人民幣。因此將中生製藥目標價由11元上調至12元，維持「買入」評級。集團今日升1.7%，收報8.51元，成交4.1億元。

【鋼鐵股】高盛維持呢兩隻鋼鐵股「買入」評級 目標價雙雙調高逾兩成 其中一隻與現價仲有超過6成升幅  詳情請看[下一頁]

大和指，集團大部分舊有仿製藥都被納入國家集中採購，但因相關藥物去年的基數低，所以料對今年的影響有限。該行又指，集團管理層預計被納入集中採購的舊藥銷售可增一成，預期在國家醫保藥品目錄准入談判後增長勢頭已恢復

【異動股】2月內地客運量增近兩倍 南航升近一成  詳情請看[下一頁]

該行續指，集團繼與康方生物（09926）達成交易後，去年底入股科興中維是第二個里程碑，預期未來會宣布更多合作夥伴協議，估計可為集團帶來30億元人民幣淨值。另外，市場對新冠疫苗的需求強勁，料科興今年會售出10億劑疫苗，平均每劑100元人民幣，預期會為集團創造54億元人民幣的純利貢獻。

中生製藥大行目標價：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 趙家盈

純利 港股 大行報告 中國生物製藥（01177） 買入 目標價 科興 疫苗

上一篇文章

Facebook與波士頓兒童醫院合作 新增疫苗預約功能

下一篇文章

【網民熱話】有私樓解決人生九成煩惱？ 在親友面前更有尊嚴 網民：公屋都做到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人