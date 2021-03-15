【大行點睇】大和料中生製藥核心盈利增兩成 上調目標價至12元

大和發表研究報告指，中生製藥（01177）會於今年推出新藥及多種主要仿製藥，扣除科興中維（Sinovac）的貢獻後，料集團今年核心盈利按年增長20%，收入將提升至52億元人民幣。因此將中生製藥目標價由11元上調至12元，維持「買入」評級。集團今日升1.7%，收報8.51元，成交4.1億元。

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大和指，集團大部分舊有仿製藥都被納入國家集中採購，但因相關藥物去年的基數低，所以料對今年的影響有限。該行又指，集團管理層預計被納入集中採購的舊藥銷售可增一成，預期在國家醫保藥品目錄准入談判後增長勢頭已恢復

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該行續指，集團繼與康方生物（09926）達成交易後，去年底入股科興中維是第二個里程碑，預期未來會宣布更多合作夥伴協議，估計可為集團帶來30億元人民幣淨值。另外，市場對新冠疫苗的需求強勁，料科興今年會售出10億劑疫苗，平均每劑100元人民幣，預期會為集團創造54億元人民幣的純利貢獻。

中生製藥大行目標價：

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