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採用Marvel超級英雄代號　Nokia兩款廉價5G新機曝光

科技 21:06 2021/03/15

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最近有外國傳媒發現，跑分網站Geekbench上出現兩款以Marvel超級英雄作為開發代號的手機，分別為Nokia X10和X20。

早前有消息指，HMD Global將會在今年改革Nokia手機的命名方式。最近就有外國傳媒發現，跑分網站Geekbench上出現兩款以Marvel超級英雄作為開發代號的手機，分別為Nokia X10和X20。

據跑分網站Geekbench顯示，兩款手機分別以Scarlet Witch和Quick Silver作為開發代號，他們兩人是Marvel漫畫中的雙胞胎姊弟，原本是反派角色，後來改邪歸正加入《復仇者聯盟》。當中Nokia X20（即Quick Silver）將會採用Snapdragon 480 5G處理器，搭配6GB RAM和128GB儲存。而外國網站NokiaPowerUser就透露，手機機身將設有藍色和啡色兩種選擇。

據跑分網站Geekbench顯示，兩款手機分別以Scarlet Witch和Quick Silver作為開發代號。

至於Nokia X10，雖然其價格較便宜，但同樣採用Snapdragon 480 5G處理器和 6GB RAM，惟儲存方面就僅有32GB，備有白色和綠色機身選擇。

NokiaPowerUser又指，Nokia X10和X20的定價分別為300和349歐元（約港幣2,779元和3,233元，預計於下月8日與 Nokia G10一同發表。而有關Nokia發布會的預告片亦已在官方網站上發布。

責任編輯：施雯雯

5G 6G Marvel Nokia 復仇者聯盟 處理器

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