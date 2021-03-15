【ET講股通】梁耀康：走勢應轉明確 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指早市一度升439點，及後倒跌，全日收報28833點，升94點，主板總成交1,936億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，憂慮內地加強反壟斷，騰訊 （00700） 跌3.5%，美團 （03690） 跌4.7%，合共拖低恒指180點，故大市表現其實未算太差。

內地公布多項數據，在去年低基數效應下表現理想。另外，人民銀行亦未有明顯放水或收水，續予市場中性信號。展望後市，在未有明確方向出現前，未宜胡亂操作，續緊盯美債及美股表現。道指上周五升近300點，納指則貼近高位收市跌0.6%。美10年債息續企1.6厘以上。

傳統經濟股表現不俗，南航 （01055） 升逾9%，友邦 （01299） 彈4.2%。

續嚴守止賺止蝕 亦可考慮美股

展望後市，估計港股快將出現明確方向，相信向上機會較向下機會大。美股3大指數期貨溫和上升，反映市場對債息的恐慌未算大。策略上，一如上周五所言，續嚴守止賺止蝕，包括買入價、上周四開市價及上周二低位，以免若大市向下，跌幅恐較深。另外，美股表現較港股強，亦可考慮將部分資金轉戰美股。

個別板塊方面，內房股表現稍好轉，而金融股、受惠經濟復甦板塊及環保相關股，亦可多加留意。

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