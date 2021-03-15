【業績】一文看清本周業績公佈 　世茂服務純利按年增8成

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港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略。以下為本周公佈的公司業績總覽﹕
上周﹕【業績】一文看清本周業績公佈 友邦去年新業務價值跌33%
【周一】
世茂服務 （00873） 收市後公布全年業績，去年純利按年增長80.2%至6.93億元（人民幣，下同），收入按年增長101.9%至50.26億元，毛利按年增長88.3%至15.78億元。末期息每股11港仙，派息比率31%。
世茂服務業績詳情可看﹕【下一頁】
石藥集團 （01093） 收市後公布業績，去年純利升38.9%至51.6億元（人民幣，下同）末期息減少55%至9仙。集團收入增長12.8%至186.9億元，其中成藥收入升13.8%至204億元，維生素C跌3.2%至18.6億元，抗生素及其他則升30.4%至13.7億元。
石藥集團業績詳情可看﹕【下一頁】
【周日】
華潤水泥 （01313） 公布，去年盈利按年升4%至89.6億元，每股基本盈利1.283元，建議每股末期股息0.34元，按年增1.5%，全年共派0.615元。華潤水泥今日收報9.16元，現價股息率6.7厘。
華潤水泥業績詳情可看﹕【下一頁】
今周重大公司業績公告
|日期
|重大公司發佈業績日期
|周二（16日）
|越秀地產 （00123）
|恒大物業 （06666）
|周三（17日）
|長江基建 （01038）
|舜宇光學 （02382）
|上海大酒店 （00045）
|新秀麗 （01910）
|周四（18日）
|長和 （00001） 、長實集團 （01113）
|新鴻基 （00086）
|特步 （01368）
|李寧 （02331）
|周五（19日）
|紫金礦業 （02899）
|恒安國際 （01044）
|招商銀行 （03968）
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編輯﹕賴奕羚