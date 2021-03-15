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【業績】一文看清本周業績公佈 　世茂服務純利按年增8成

股市 17:32 2021/03/15

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以下為本周公佈的公司業績總覽﹕

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略。以下為本周公佈的公司業績總覽﹕

上周﹕【業績】一文看清本周業績公佈 友邦去年新業務價值跌33%

【周一】

世茂服務 （00873） 收市後公布全年業績，去年純利按年增長80.2%至6.93億元（人民幣，下同），收入按年增長101.9%至50.26億元，毛利按年增長88.3%至15.78億元。末期息每股11港仙，派息比率31%。

世茂服務業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

石藥集團 （01093） 收市後公布業績，去年純利升38.9%至51.6億元（人民幣，下同）末期息減少55%至9仙。集團收入增長12.8%至186.9億元，其中成藥收入升13.8%至204億元，維生素C跌3.2%至18.6億元，抗生素及其他則升30.4%至13.7億元。

石藥集團業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

【周日】

華潤水泥 （01313） 公布，去年盈利按年升4%至89.6億元，每股基本盈利1.283元，建議每股末期股息0.34元，按年增1.5%，全年共派0.615元。華潤水泥今日收報9.16元，現價股息率6.7厘。

華潤水泥業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

今周重大公司業績公告

日期 重大公司發佈業績日期
周二（16日） 越秀地產 （00123）
  恒大物業 （06666）
周三（17日） 長江基建 （01038）
  舜宇光學 （02382）
  上海大酒店 （00045）
  新秀麗 （01910）
周四（18日） 長和 （00001） 、長實集團 （01113）
  新鴻基 （00086）
  特步 （01368）
  李寧 （02331）
周五（19日） 紫金礦業 （02899）
  恒安國際 （01044）
  招商銀行 （03968）

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編輯﹕賴奕羚

 

 

 

港股 業績公布 派息 華潤水泥控股（01313） 石藥集團（01093） 世茂服務（00873）

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