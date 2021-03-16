【新股IPO】久久王食品1927首日掛牌跌逾兩成　每手帳面蝕1067元

上一篇文章
【港股市況】恒生指數午後初段升約200點 小米升8%、恒大汽車升一成（不斷更新）
久久王食品 （新上市編號︰01927） 今日首日掛牌表現反覆，股價低開8%，曾低見0.51元。中午收報0.56元，較招股價0.75元低出25.3%，午後報0.59元，跌21.3%，以一手5000股計，每手帳面蝕1067元。
智欣集團2187今日起招股 入場費12120元｜【下一頁】
久久王暗盤潛水 一手帳面蝕100元
久久王食品昨日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。於該行暗盤收報0.73元，挫2.67%，一手賬面蝕100元。
而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元，尾盤回升，最終以招股價0.75元收盤，沒有升跌幅。耀才暗盤現價報0.73元，跌2.67%；盤中曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。
久久王食品暗盤追蹤
|券商
|最新報價
|招股價
|升幅
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|0.71元
|0.75元
|-5.33%
|-200元
|18：30
|耀才
|0.71元
|-5.33%
|-200元
|19：30
|輝立
|0.72元
|-4%
|-150元
|18：30
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍 一手中籤率9%（附分配結果）
【新股IPO】久久王食品1927今日起招股 一手入場費3787元
編輯：陳華