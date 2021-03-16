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【新股IPO】久久王食品1927首日掛牌跌逾兩成　每手帳面蝕1067元

股市 13:24 2021/03/16

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久久王食品今日首日掛牌表現反覆。

久久王食品 （新上市編號︰01927） 今日首日掛牌表現反覆，股價低開8%，曾低見0.51元。中午收報0.56元，較招股價0.75元低出25.3%，午後報0.59元，跌21.3%，以一手5000股計，每手帳面蝕1067元。

智欣集團2187今日起招股　入場費12120元｜【下一頁】

久久王暗盤潛水　一手帳面蝕100元

久久王食品昨日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。於該行暗盤收報0.73元，挫2.67%，一手賬面蝕100元。

而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元，尾盤回升，最終以招股價0.75元收盤，沒有升跌幅。耀才暗盤現價報0.73元，跌2.67%；盤中曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。

    點擊圖片放大

久久王食品暗盤追蹤

券商 最新報價 招股價 升幅 一手蝕 收盤時間
富途 0.71元 0.75元 -5.33% -200元 18：30
耀才 0.71元 -5.33% -200元 19：30
輝立 0.72元 -4% -150元 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍　一手中籤率9%（附分配結果）

【新股IPO】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

 

編輯：陳華

港股 久久王（01927） IPO

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