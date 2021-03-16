  • 23°C
香港時間 : 2021316日 (二) 10:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】久久王食品1927首日掛牌　每手帳面微賺50元

股市 10:11 2021/03/16

分享：

久久王食品暗盤潛水。

久久王食品 （新上市編號︰01927） 今日首日掛牌，股價先低開8%，最新報0.76元，較招股價0.75元僅高1.3%，以一手5,000股計，每一手帳面微賺50元。

久久王食品昨日暗盤表現潛水，今日首掛表現亦都反覆，股價曾低見0.68元，較招股價低9.3%，每手帳面最多蝕350元。

智欣集團2187今日起招股　入場費12120元｜【下一頁】

久久王暗盤潛水　一手帳面蝕100元

久久王食品昨日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。於該行暗盤收報0.73元，挫2.67%，一手賬面蝕100元。

而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元，尾盤回升，最終以招股價0.75元收盤，沒有升跌幅。耀才暗盤現價報0.73元，跌2.67%；盤中曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。

    點擊圖片放大

久久王食品暗盤追蹤

券商 最新報價 招股價 升幅 一手蝕 收盤時間
富途 0.71元 0.75元 -5.33% -200元 18：30
耀才 0.71元 -5.33% -200元 19：30
輝立 0.72元 -4% -150元 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍　一手中籤率9%（附分配結果）

【新股IPO】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

 

編輯：陳華

港股 久久王（01927） IPO

上一篇文章

印度據報擬立法禁止虛擬貨幣　比特幣24小時內挫近一成

下一篇文章

【阿里巴巴股價】中國傳要求阿里巴巴剝離媒體資產　因其影響力過於龐大（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄430億元、超額認購31倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄430億元、超額認購31倍
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險