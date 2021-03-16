【新股IPO】久久王食品1927首日掛牌　每手帳面微賺50元

▲ 久久王食品暗盤潛水。

久久王食品 （新上市編號︰01927） 今日首日掛牌，股價先低開8%，最新報0.76元，較招股價0.75元僅高1.3%，以一手5,000股計，每一手帳面微賺50元。

久久王食品昨日暗盤表現潛水，今日首掛表現亦都反覆，股價曾低見0.68元，較招股價低9.3%，每手帳面最多蝕350元。

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久久王暗盤潛水 一手帳面蝕100元

久久王食品昨日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。於該行暗盤收報0.73元，挫2.67%，一手賬面蝕100元。

而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元，尾盤回升，最終以招股價0.75元收盤，沒有升跌幅。耀才暗盤現價報0.73元，跌2.67%；盤中曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。

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久久王食品暗盤追蹤

券商 最新報價 招股價 升幅 一手蝕 收盤時間 富途 0.71元 0.75元 -5.33% -200元 18：30 耀才 0.71元 -5.33% -200元 19：30 輝立 0.72元 -4% -150元 18：30

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編輯：陳華