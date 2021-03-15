  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】久久王食品1927暗盤潛水　一手賬面蝕200元

股市 17:30 2021/03/15

分享：

久久王食品暗盤潛水。

久久王食品  （新上市編號︰01927） 今日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。現報0.71元，挫5.33%，一手賬面蝕200元。

而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元。現報價0.72元，較招股價低4%，一手賬面蝕150元。耀才暗盤現價報0.71元，跌5.33%，曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。

久久王食品暗盤追蹤

券商 最新報價 招股價 升幅 一手蝕 收盤時間
富途 0.71元 0.75元 -5.33% -200元 18：30
耀才 0.71元 -5.33% -200元 19：30
輝立 0.72元 -4% -150元 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍　一手中籤率9%（附分配結果）

【新股IPO】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

 

編輯：陳華

港股 久久王（01927） IPO

上一篇文章

【業績】一文看清本周業績公佈 　世茂服務純利按年增8成

下一篇文章

【人民幣定期存款】中資行300天人幣定存推2.55厘高息 港銀爆搶客戰爭人幣頭寸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近401億元、超額認購27倍
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近401億元、超額認購27倍
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？