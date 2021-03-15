【新股IPO】久久王食品1927暗盤潛水　一手賬面蝕200元

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【業績】一文看清本周業績公佈 世茂服務純利按年增8成
久久王食品 （新上市編號︰01927） 今日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。現報0.71元，挫5.33%，一手賬面蝕200元。
而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元。現報價0.72元，較招股價低4%，一手賬面蝕150元。耀才暗盤現價報0.71元，跌5.33%，曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。
久久王食品暗盤追蹤
|券商
|最新報價
|招股價
|升幅
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|0.71元
|0.75元
|-5.33%
|-200元
|18：30
|耀才
|0.71元
|-5.33%
|-200元
|19：30
|輝立
|0.72元
|-4%
|-150元
|18：30
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編輯：陳華