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【新股IPO】久久王食品1927暗盤潛水　一手賬面蝕100元

股市 19:35 2021/03/15

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久久王食品暗盤潛水。

久久王食品  （新上市編號︰01927） 今日暗盤，於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。富途高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。於該行暗盤收報0.73元，挫2.67%，一手賬面蝕100元。

而輝立暗盤高開見0.83元，最低見0.71元，尾盤回升，最終以招股價0.75元收盤，沒有升跌幅。耀才暗盤現價報0.73元，跌2.67%；盤中曾見高位0.78元後，跌至跌位0.7元。

久久王食品暗盤追蹤

券商 最新報價 招股價 升幅 一手蝕 收盤時間
富途 0.71元 0.75元 -5.33% -200元 18：30
耀才 0.71元 -5.33% -200元 19：30
輝立 0.72元 -4% -150元 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍　一手中籤率9%（附分配結果）

【新股IPO】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

 

編輯：陳華

港股 久久王（01927） IPO

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