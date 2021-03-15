【夢想本應翱翔@iM網欄】Reddit創始人：藉經驗淺平售公司 今做他人指路明燈

近月有留意遊戲零售商GameStop 事件的讀者，或都聽過社交平台Reddit，GameStop股票散戶就透過這個美國最大的網上討論區，集齊力量掀起了一場逼退華爾街做空大鱷的風波。今年初，我有幸在亞洲金融論壇與Reddit創始人Alexis Ohanian 作一對一交流，席間討論了很多圍繞創業的話題，今期就與大家分享。

Alexis 在2005年大學畢業後，隨即加入知名創業孵化器Y Combinator 的首期計劃並創辦Reddit，成為公司的聯合創始人兼行政總裁。經營僅16個月後，Alexis和一位創始人就把Reddit(傳聞作價1000萬美元）售給出版集團Condé Nast，這與今天Reddit數十億美元的估值相比無疑是九牛一毛，但對於當時二十出頭的他而言，能在16個月內賺到比父母一輩子賺的都要多的錢，已是不俗成績。他利用這筆資金投資於初創企業，後來還成立風投基金。Alexis 2014年被邀請回到Reddit掌舵任行政主席，直到2020 年6月全球抗議非裔美國人喬治·弗洛伊德（George Floyd）遭警察執法後死亡，觸動他決定離開Reddit董事會，並建議公司找另一非裔董事代替他的空缺，以提高董事會的多元性，最後公司尊重他的意願。

疫情推動初創 覓實際解決方案

回顧自己的創業經歷，Alexis不諱言當年過早出售R

eddit主要是因他經驗尚淺，亦欠缺導師在旁引導。因此，他在後來投資初創企業時，除了提供資金，也投入不少時間與被投公司分享他作為創始人、CEO、投資人的各種經驗，冀助其他創始人避開自己曾犯過的錯誤。而過去十多年，他所投資的初創已有13間屬獨角獸 。

對於疫情下的投資環境，他認為情況其實頗為鼓舞。以往他見過不少擁有有趣技術的初創，一直被這些公司創始人的才能、質素所吸引，看好他們的創新思維有助推動社會進步，惟業務不夠扎實。而過去一年，不少創始人在疫情逆境中意識到是時候改變策略，以技術構建實際的解決方案。在不少地區，某些可能要四至五年才會逐漸被採用的技術，更在四到五個月內就快速被廣泛接納，例如日常物品購物平台Instacart，以前或只是聽說過品牌，如今疫情居家隔離、大眾欠缺選擇的情況就令其服務突圍而出，去年該公司的估值翻了一倍。在這大環境下，配合充裕資金，相信不少好項目能夠獲得資助。

新風投公司 不分出身廣納賢才

去年中離開Reddit後，Alexis還成立了另一間名叫「776」的風險投資公司，名字源自公元前776年第一屆奧運會。奧運會在今天象征體育競技最高水平及對平等的追求，但在希臘舉行的首屆奧運，唯一的項目是一場競走比賽，奪冠的是一名住在附近村莊的廚師。Alexis說，古代希臘人對世上最強運動員的認知有限，當時主辦方只邀請他們認識的人士參賽，實際上或錯過了成千上萬可能更有實力的人，甚至從不知道這些人的存在，亦不允許女性參賽。

他認為「776」正正是一個隱喻。一般風投基金只從所謂「inner circle（內部圈子）」招聘，776則公開招聘員工加入成為「Operator in Residence（駐場營運者）」，應徵者不需要是投資專家或於長春藤畢業，可以是市場推廣從業員、律師、產品開發員等，最重要必須是一個願意捲起衣袖做事的人。而對於被投公司，有不同行業的專家提供意見和實際幫助，相比只懂財技的投資者更為重要。當被投的初創獲得多元化的支持和建議，形成的口碑可為「776」吸引更多優質項目。同時，Operator也有機會被培養成投資者。

「776」首個投資的項目是拍照應用程式Dispo，用戶拍下照片後需要等到第二天早上才能看到，就像老式一次性相機，必須等到照片沖印出來。 Alexis提到，社交平台如Facebook、Instagram過去十年來令很多人變得不懂社交。用家，特別是女生去參加活動時只顧不斷拍照以獲取完美照片，過後花幾小時編輯，再冥思苦想一個吸眼球的標題，卻忽略了當下與朋友們實在地相處。Dispo就希望令Generation Z（網絡世代）能夠專注享受與朋友一起的時刻，稍後又可將愉快時光分享到社交媒體。在推廣方面，他感覺像Dispo 這類社交媒體用家主要為年輕女性，若可利用KOL的影響力，例如知名 Youtuber David Dobrik (也是Dispo聯合創始人) ，推廣效力遠比Facebook、Instagram等傳統渠道更有效。

物色投資 重社會責任

Alexis又提到，自己投資於每一個創始人前，會先了解他們對待社會的態度。例如一間生產花生醬的傳統食品企業或有天會被其他新公司超越，因新一代消費者或會問「種花生要消耗多少水？」、「公司僱用的員工是否有合理待遇？」等。若傳統公司沒法交代，另一間更重視社會公義的公司就能將其取代。

曾經成功、撞過板、退位讓賢、廣納兼培養人才、創新思維不斷、抱持公義 – 我們亦樂於在香港見到這樣經歷豐富、能帶來啟發的Serial Entrepreneur（連續創業家），推動創科生態圈快速、健康地成長。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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