【新股IPO】久久王1927超購213倍 一手中籤率9% 暗盤高開1.3%

中國甜食產品製造商久久王（新上市編號：01927）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開1.3%報0.76元，曾低見0.71元，最高見0.83元，暫時報0.78元，較招股價0.75元升4%。

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久久王公開發售錄超購213.46倍，中籤率為9%，並以招股價上限0.75元定價，其招股價範圍介乎0.65元至0.75元，一手5,000股，獨家保薦人為力高企業融資。

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是次集資所得，其中51%將用於產能擴充，25.5%用於更換現有生產線機器，7.9%用於償還部分銀行貸款，8.5%用於加強營銷，其餘7.1%將用於一般營運資金。

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記者：張以正