  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】久久王1927超購213倍 一手中籤率9% 暗盤高開1.3%

股樓投資 17:26 2021/03/15

分享：

中國甜食產品製造商久久王（新上市編號：01927）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開1.3%報0.76元，曾低見0.71元，最高見0.83元，暫時報0.78元，較招股價0.75元升4%。

【久久王IPO】久久王1927四度遞表才成功 入場費約3,787元 抽唔抽？來了解五大不可不知，見【下一頁】

久久王公開發售錄超購213.46倍，中籤率為9%，並以招股價上限0.75元定價，其招股價範圍介乎0.65元至0.75元，一手5,000股，獨家保薦人為力高企業融資。

百度擬明日招股 集資最少30億美元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

是次集資所得，其中51%將用於產能擴充，25.5%用於更換現有生產線機器，7.9%用於償還部分銀行貸款，8.5%用於加強營銷，其餘7.1%將用於一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

 

久久王（01927） IPO 港股

上一篇文章

JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾　加推第2季內容添食

下一篇文章

想當年沙士肆虐　淘大花園低至55萬有交易　現疫市重臨　竟錄新高成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市