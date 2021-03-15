非裔色彩成主調 多首歌曲勇奪格林美獎

近年來美國非裔權益問題惹起社會爭議，讓美國大眾更加反思有關議題的重要，從而激發許多藝術作品，例如戲劇及音樂等。美國音樂界權威獎項，格林美獎（Grammy Award）頒獎典禮於美國時間周日（14日）舉行，當中多首與非裔抗爭相關的歌曲獲獎，包括年度歌曲獎。而早前曾被Netflix劇集笑密換男友的美國女星Taylor Swift，以及美國樂壇天后Beyoncé皆創下格林美獎歷史。

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非裔女歌手H.E.R. 以美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死事件中的感受為靈感，用弗洛伊德的遺言創作同名歌曲《I Can't Breathe》，成功抱走年度最佳歌曲。H.E.R.發表得獎感言時表示，從未想過自己的恐懼及痛苦轉換成如此巨大的影響力，希望以今次的獎項見證想要擁有的改變，以及在2020年夏天席捲全美的平權抗爭，並且可以此繼續努力。

同晚，打破獲獎最多記錄的Beyoncé亦以一首描述非裔族群力量及堅毅的《Black Parade》獲獎，Beyoncé表示反映時代是藝術家的工作內容，現在是一個艱難的時期，希望能鼓勵所有非裔人士。

另外，非裔女歌手Megan Thee Stallion獲頒最佳饒舌歌曲獎，亦是獎項有史以來的首位女性得獎人。

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當日打破記錄的還有Taylor Swift， 她憑藉自己第8張錄音室專輯《民間故事》（Folklore）再奪年度專輯獎項，令她成為首名三次獲得該獎項的女歌手。

責任編輯：李俊儀