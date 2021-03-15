【鋼鐵股】高盛維持呢兩隻鋼鐵股「買入」評級 目標價雙雙調高逾兩成 其中一隻與現價仲有超過6成升幅

高盛發表研究報告指， 維持鞍鋼（00347）及馬鋼（00323）「買入」評級。該行將鞍鋼目標價由5.6元升至7.1元，並下調其去年每股盈利預測7%，今年及明年則分別調升22%及17%；馬鋼目標價亦由2.9元升至3.6元，並將2020年至2022年每股盈利預測分別調升3%、41%及37 %。

該行指，調升中國鋼鐵業的鋼產品單位利潤預測每噸50元至100元人民幣，以反映該行相信需求復甦正面。然而該行指出，行業今年打後的出產可能會進一步收緊，因預期內地及國際重新將重點放於改善空氣質素，將導致今明兩年的鋼鐵出產下跌1%至2%，而且中國致力控制碳排放，長期亦會更加制約鋼鐵供應。

鞍鋼及馬鋼今日（15日）收市分別報4.3元及2.87元，升4.9%及2.9%。

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記者﹕郭秀慧