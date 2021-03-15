【人民幣定期存款】中資行300天人幣定存推2.55厘高息 港銀爆搶客戰爭人幣頭寸

▲ 3月開局人民幣扭轉去年下半年的單邊升值，弱市下南商突推超高息。

臨近季結，中小行續爆人民幣定期存款搶客戰，有中資行作突擊，推快閃2.55厘破頂息。南洋商業銀行今天（3月15日）新推300天享2.55厘，門檻為等值10萬港元新資金，追息族在波動市，料可穩袋利息約2095元，但優惠至3月底止。如以相近一年期計，超越小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的2.5厘，而變長息的高息王。

想知港銀一年期人幣定存息？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

而南商原本已提供一年期享2.4厘，亦打入三甲高息榜之列。專家料月底前的加息吸存戰續升级，畢竟以在岸價兑美元滙價最近屢創今年新低，在6.5心理大關爭持，不少外資行由年初鬥牛，最近爭相轉軚，相繼下調年底目標價，包括瑞銀財富管理從6.2下調至6.35，摩根大通亦由6.25調低至6.35。正因滙弱息升，尤其是中小業界致力逆市吸長錢。況且，在季結及月結前，離岸拆息高企，今天一年長息高見逾3.3厘，即使傳統中小行及虛擬銀行鬥加息吸存，仍有水位。

再者，人民幣資產不乏出路，因外電指，優質點心債及在岸債備受捧，除受惠息差優勢外，亦因美債波動而得益，尤其是美國10年期國債的孳息從今年初不足1厘，急升至逾1.6厘，升幅超過六成，息升意味債價跌。反觀人民幣國債波幅鮮會多達百點子，遂吸引固定收益的海外避險游資爭相掃貨。

人民幣定存，最高息享10厘【下一頁】

此外，在弱市聲中，人民幣仍有大好友，兩間中外資大行企硬，維持原先較樂觀的預估，分別為ING的6.2、以及招商永隆司庫蕭啟洪的6.3。

綜合10位專家對人民幣的年底預期，因花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，剛下調年尾目標，從6.15調低至6.26。相反，ING大中華首席經濟師彭藹嬈卻保持6.2，頓變全城最牛的目標價。再按現滙約為6.5，足證滙息總回報可觀。

相關文章：【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？

【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪