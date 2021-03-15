【高銀財困】長實傳撤控潘蘇通何文田站上蓋交易　長實：不便評論（第二版）

▲ 【高銀財困】長實傳撤銷控告潘蘇通 涉何文田站上蓋高銀鷹君交易

長實 （01113） 早前入稟控告高銀金融 （00530） 主席潘蘇通及旗下私人公司高鉎投資，指長實具何文田站上蓋發展項目優先購買權，潘蘇通出售予鷹君 （00041） 屬違約，要求賠償。消息指長實最新已經撤銷控告，長實回應本報查詢時稱，法律程序進行中，公司不便作出評論。

有消息聲稱，長實早前未能取得潘蘇通和高銀出售何文田上蓋發展的交易文件，法庭要求潘蘇通披露文件，而長實看完相關文件後決定，擬撤銷控告潘蘇通。案件原訂周五審訊。

港鐵於上周業績會時重申已經與高銀、鷹君簽訂更替合約，港鐵會與鷹君完成項目工程，而港鐵不是高銀與鷹君之間的合約方，不清楚訴訟內容。該項目於2016年招標，高銀當時以補地價62.8億元取得發展權，其後再轉讓至大股東潘蘇通。

（第二版更新長實評論）

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編輯：麥德銘