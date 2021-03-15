  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高銀財困】長實傳撤控潘蘇通何文田站上蓋交易　長實：不便評論（第二版）

股市 17:14 2021/03/15

分享：

【高銀財困】長實傳撤銷控告潘蘇通　涉何文田站上蓋高銀鷹君交易

長實 （01113） 早前入稟控告高銀金融 （00530） 主席潘蘇通及旗下私人公司高鉎投資，指長實具何文田站上蓋發展項目優先購買權，潘蘇通出售予鷹君 （00041） 屬違約，要求賠償。消息指長實最新已經撤銷控告，長實回應本報查詢時稱，法律程序進行中，公司不便作出評論。

有消息聲稱，長實早前未能取得潘蘇通和高銀出售何文田上蓋發展的交易文件，法庭要求潘蘇通披露文件，而長實看完相關文件後決定，擬撤銷控告潘蘇通。案件原訂周五審訊。

港鐵於上周業績會時重申已經與高銀、鷹君簽訂更替合約，港鐵會與鷹君完成項目工程，而港鐵不是高銀與鷹君之間的合約方，不清楚訴訟內容。該項目於2016年招標，高銀當時以補地價62.8億元取得發展權，其後再轉讓至大股東潘蘇通。

（第二版更新長實評論）

相關文章：

【高銀財困】佳兆業據報入股前高銀啟德地皮　伙歐亞平「全中資發展」

【高銀財困】長實：潘蘇通下周五前不得轉讓何文田站一期物業發展項目予鷹君　

【高銀財困】港鐵與鷹君就何文田站一期物業發展簽訂更替合約　長實早前稱擁優先購買權

編輯：麥德銘

港股 潘蘇通 港鐵公司（00066） 長實集團（01113） 高銀金融（00530） 鷹君（00041）

上一篇文章

【人民幣定期存款】中資行300天人幣定存推2.55厘高息 港銀爆搶客戰爭人幣頭寸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近401億元、超額認購27倍
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近401億元、超額認購27倍
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？