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【金融科技】集資6億美元 估值一年翻兩倍超越Robinhood Stripe估值達950億美元

股樓投資 17:45 2021/03/15

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數碼支付龍頭Stripe周日（14日）宣布進行Ｈ輪投資，集資６億美元，由安盛、富達管理及研究、愛爾蘭國家財富管理機構、Allianz Ｘ, Baillie Gifford、Sequoia Capital領投，現時公司最新估值達950億美元，遠高於一年前的360億美元，亦高於美國熱門劵商Robinhood近117億美元的估值。

【螞蟻集團】金融科技監管環境有變 阿里巴巴指螞蟻上市有重大不確定性

Stripe指集資所得的資金將用於擴展歐洲業務，尤其是作為歐洲總部的都柏林，又指將會支持歐洲重量級企業客戶的激增需求，將會擴展其全球支付網絡。

現時歐洲已有42個國家使用Stripe的支付服務，Stripe聯合創辦人及公司主席John Collison又於聲明中指出，無論在金融科技、移動服務、零售、以及Saas的發展，歐洲數字經濟增長機會龐大。

Stripe的業務有別於一般的電子支付平台，其最大業務是為電子商戶提供支付解決方案，網店只需利用Stripe一個支付平台，便能支持信用卡、支付寶等支付渠道。

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撰文 : 林展鋒

Fintech 市盈率 金融 零售 美元 集資 歐洲 愛爾蘭 柏林 財富及資產管理

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