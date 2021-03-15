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印度據報擬立法禁止虛擬貨幣　持有、挖礦、發行皆屬非法

股市 16:59 2021/03/15

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印度據報擬立法禁止虛擬貨幣　持有、挖礦、發行皆屬非法

《路透》 引述一名印度政府官員，印度擬立法禁止虛擬貨幣，成爲全球針對虛擬貨幣政策最嚴厲國家之一，料數百萬名投資者將受到波及。報道引述一位直接知悉法案計劃的官員指，法案列明：凡是持有、發行、挖礦、交易和轉移虛擬資產的人都將被判為非法。法案將給虛擬貨幣持有者最多6個月的時間出貨，之後任何在印度交易或者持有此類虛擬資產的人將被罰款。

比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本【下一頁】

由於莫迪（Narendra Modi）政府在議會中擁有多數席位，預計這項嚴打虛擬貨幣法案將會通過。 如果該禁令成為法律，印度將成為第一個將持有虛擬貨幣定為非法的主要經濟體，但印度財政部尚未對消息予以回覆。

根據業界統計，印度目前大約有800萬位虛擬貨幣投資者，持有1000億盧比左右（約14億美元）的虛擬貨幣。

印度央行此前曾對虛擬貨幣表示擔憂，對其已對金融穩定度產生一定風險，故印度央行一直致力推廣，印度政府版的虛擬貨幣。據悉，印央行此舉，也得到政府高層認同。

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編輯：吳敏芳

經濟 虛擬貨幣 比特幣 印度
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