JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾　加推第2季內容添食

在疫情，要減少人與人的接觸，那留在家裏做甚麼好？上網聽Podcast 絕對是一個選擇。近年全球掀起 Podcast 熱潮，聽眾可輕易接觸和收聽不同題材的娛樂及資訊語音內容，無論是在家工作還是消磨時間，收聽 Podcast 已成為不少人的生活習慣。

到底Podcast節目近年如何吸引到世界各地的關注，研究公司Grand View Research發表報告指，2019年全球Podcast市場規模價值92.8億美元，並有望在2020年至2027年間達到27.5%的複合年增長率(CAGR)1。疫情期間由於WFH和社交距離措施，全球聽眾長時間留家，改變了整個Podcast的市場生態，由疫情前市場主要針對返工返學時段收聽Podcast的聽眾，到現在WFH的一群，由此可見行業龐大的發展潛力。

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音樂內容的串流平台JOOX去年推出 Podcast 功能，反應熱烈，故決定再下一城，宣布 JOOX Podcast 第 2 季正式上架！JOOX 將為用戶帶來全港最 多的自家製 Podcast 內容，邀請到一眾新主持包括豹哥陳蕾、矚目新星 Jace Chan 陳凱詠和石 山街、金牌音樂監製 Edward Chan 等創作題材多元化的節目，讓聽眾隨時隨地可收聽心水 Podcast。

同時JOOX的用戶習慣亦反映Podcast的受歡迎程度，單以JOOX香港的數據為例，自去年正式推出JOOX Podcast以來，最高峰的一星期逾20萬位香港用戶收聽節目內容，可見Podcast正在香港逐步崛起。

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記者：張以正